Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.10.2023 15:31

Kütahya'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

Kütahya'nın Domaniç ilçe merkezine inen ayı, tel örgüleri aşarak çocuk parkına girdi.

Kütahya'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

Ormanlık alandan ilçe merkezine inen ayı, akşam saatlerinde Hasantepe Mahallesi'ndeki çocuk parkının etrafındaki telleri aşarak içeri girdi. Koşturmaya başlayan ayıyı gören gençler, paniğe kapılarak parktan hızla uzaklaştı.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından ayının insanlara zarar verme ihtimaline karşı polis ekipleri çalışma yaptı.

Ertürk, gazetecilere, kamera kayıtlarında ayının parka girdikten sonra ilçe merkezine doğru kaçtığını tespit ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine durumu emniyet güçlerine bildirdiklerini dile getiren Ertürk, "Polis ekipleri ise gece boyunca devriye attı ama ayıyı bulamadı. Muhtemelen tekrar ormanlık alana döndü. Özellikle gece saatlerinde ıssız yerlerde kimsenin bulunmamasını rica ediyoruz." dedi.

Parktaki gençlerden Samet Koyun da arkadaşları ile oturdukları sırada ayının geldiğini görünce korkup kaçtıklarını anlattı.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Balıkesir Müftüsü Sürgeç Filistinliler için dua etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdük
10:52
Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
10:17
Kapıkule'de 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi
10:09
KDK: Açıköğretim öğrencileri de öğretim sürecinde formasyon alabilir
10:09
İstanbul ve İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 19 gözaltı
10:04
Samsun'da aranan şahıslara operasyon: 32 gözaltı
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ