Denizlili öğrencilerden Cumhuriyet'in 101. yılına özel koreografi

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 400 öğrenci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda "Cumhuriyet şehri Denizli " yazısını oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, koreografinin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhuriyetin aydınlığına inanan ve emek vererek güzel bir gösteri hazırlayan öğrenci, öğretmen ve idarecileri kutluyorum. Bugün burada olmamızın en büyük mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.