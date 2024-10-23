Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.10.2024 14:30

Yozgat'ta tünel inşaatında yangın tatbikatı yapıldı

Yozgat'ta Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatı tünelinde yangın tatbikatı yapıldı.

Yozgat'ta tünel inşaatında yangın tatbikatı yapıldı

Senaryo gereği, hattın Delice köyü yakınlarındaki tünel inşaatında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma güvenlik tedbiri alırken, sağlık personeli yaralılara müdahale etti, AFAD ekipleri ise gaz sızıntısı kontrolü yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de bölgede çorba ve çay dağıttı.

Tatbikatı izleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, deprem, sel ve yangın tatbikatlarıyla afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gelişen teknolojide karşılaşılabilecek sorunlara karşı da hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Özkan, "Bugün modern bir çalışma olan tünel inşaatı içerisinde olası yangına nasıl müdahale edileceği tatbikatı gerçekleştirildi." dedi.

ETİKETLER
Yozgat Yangın İtfaiye UMKE AFAD Kızılay
Sıradaki Haber
Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Güneş enerji panelleri vaadiyle 178 milyon liralık vurgun
14:44
Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldüren babanın cezai ehliyeti tam çıktı
14:50
Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor
14:35
Borsa'da yarınki işlemlerin takası 30 Ekim'de gerçekleşecek
14:32
MKE ve MSB arasında mühimmat tedarik sözleşmeleri imzalandı
14:29
İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 1047 sağlık çalışanı öldü
İsrail, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel olmaya devam ediyor
İsrail, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel olmaya devam ediyor
FOTO FOKUS
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ