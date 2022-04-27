Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin il dışından ruhsatsız silah getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu satış anında 3 kişiyi yakaladı.
Yakalanan kişilerden 5 ruhsatsız tabanca ile 91 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Denizli Kaçakçılık
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