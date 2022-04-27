Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin il dışından ruhsatsız silah getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu satış anında 3 kişiyi yakaladı.

Yakalanan kişilerden 5 ruhsatsız tabanca ile 91 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.