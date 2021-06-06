Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Tekke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter ve 6 arazözle müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması süren yangında 5 dönümlük ormanlık alan hasar gördü.
Etiketler: Denizli Orman Yangını İtfaiye
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