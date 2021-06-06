Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taraklı'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sabri Ç.'nin kullandığı 26 B 9229 plakalı otomobil ile Fazlı Ç. idaresindeki 54 YT 263 plakalı hafif ticari araç Taraklı- Geyve kara yolunun Hacıyakup Paşalar mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan Fazlı Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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