Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Pendik'te park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.
Esenler Mahallesi Salkım Sokak'ta seyreden Duran Taştan’ın kullandığı 34 ZUJ 96 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki tıra çarptı.
Kazanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü aracında sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Taştan'ı sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralı sürücü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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