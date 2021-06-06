Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvan dere kanalının üzerinde asılı kaldı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak dere kanalının üzerinde asılı kalan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde Adem K. yönetimindeki 34 PB 1575 plakalı panelvan, Yumrukaya mevkisinde çarptığı bariyerleri kırarak dere kanalının üzerinde asılı kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü Adem K, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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