Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Kızılay Giresun Şubesi kan bağışı kampanyası düzenledi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Belediye binası önünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına, Doğankent Belediye Başkan Rüşan Özden de destek verdi.
Türk Kızılay Giresun Şubesi Görevlisi Dr. Sercan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan kan bağışı konusunda destek beklediklerini söyledi.
Yılmaz, gerekli hijyen tedbirlerini aldıklarına işaret ederek, vatandaşların kan bağışlarını gönül rahatlığı ile yapabileceklerini kaydetti.
Etiketler: Kızılay
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