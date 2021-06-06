Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, aileleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Bitlis'in semaları uçurtmalarla renklendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Doğan Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun doğaya karşı ilgisini artırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda il merkezinde kent sakinlerine şapka ve maske dağıttıklarını, Tatvan ilçesinde palyaçolar eşliğinde eğlence organize ettiklerini anlatan Yorulmaz, bugün de uçurtma şenliğinde çocuk ve gençlerle bir araya geldiklerini kaydetti.