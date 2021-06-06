Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ali Kocabaş idaresindeki 45 RA 0646 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolunun Tepeköy mevkisinde karşı yönden gelen Hasan Ali Kaçan'ın kullandığı 35 AKR 968 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, sürücülerden Kocabaş'ın eşi Makbule Kocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ali Kocabaş, 112 Acil Servis ekibince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, sürücü Kaçan'ın ifadesine başvurdu.
Etiketler: Trafik Kazası
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