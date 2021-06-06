Üniversiteden yapılan açıklamaya göre öğrenciler, Serik, Kumluca ve Demre ilçelerinde bitkilerin tohumdan fide aşamasına kadar geçirdiği süreçleri yerinde görme imkanı buldu.

Muz, ejder meyvesi, Hint inciri ve sebze, meyve bahçelerini de gezen öğrenciler, ziraat mühendisleri ve tarım danışmanlarından bilgi aldı.

Batman Üniversitesi öğretim görevlisi Esra Okudur, üniversite olarak öğrencilere yeni ufuklar kazandırmak amacıyla böyle bir gezi programı düzenlediklerini, 32 öğrenciyle Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Mezun durumdaki öğrencilerle gezi programının Ankara'dan başlayarak, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa'nın ardından Antalya ile devam ettiğini aktaran Okudur, hem teknik olarak tanıtmak hem de farklı sektörlerle iş birliği içerisinde olabilmeli için gezi düzenlediklerini belirtti.

Okudur, kentin tarihi ve turistik mekanlarını da tanıtmak için Kurşunlu, Düden ve Manavgat şelalelerini gezdiklerini anlattı.

Tarım danışmanı ziraat mühendisi Harun Raşit Manav ise öğrencilere daha güzel bir fikir oluşturması için Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Öğrencilerden Enes Çelik de gezinin gerek kişisel ve gerekse mesleki gelişimlerine katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

Umre Ürper ise bitkilerin tohumdan fideye kadar geçirdiği süreci, seralarda kullanılan teknolojik sistemleri yerinde gördüklerini kaydetti.