Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Merkezde 42 binada il genelinde 141 binada yapılan sınava giren öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bina girişinde maske dağıtıldı.
Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sınıflara alındı.
Etiketler: LGS
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