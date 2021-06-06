Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünden başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar, Gezi Alanı ve Hamzakoy bölgesine kadar olan hat boyunca çöp topladı. Toplanan çöpler belediye temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.

Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için Gelibolu’ya hizmet ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda ilçelerini güzelleştirmeye devam ettiklerini anlatan Özacar, "Bunun için de Dünya Çevre Günü nedeniyle pandemi kurallarına uyarak küçük bir etkinlik düzenleyerek, çevre temizliğine dikkati çekmek istedik. Etkinliğimize destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.