Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Afyon-Sivrihisar yolunun 30-31. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Afyon-Eskişehir istikametleri trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir- Sivrihisar-Polatlı yolundan sürdürülüyor.

Çerkezköy-Kınalı Kavşağı'nın 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karacasu-Tavas yolunun 14-17. kilometrelerinde ve 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları yüzünden trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden izin veriliyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Develi-Levent Kavşağı mevkisi 30-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Muş il sınırı-Karlıova yolunun 19-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8-35. kilometrelerindeki Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinde elektronik ve kamera sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.