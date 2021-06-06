Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Afyon-Sivrihisar yolunun 30-31. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Afyon-Eskişehir istikametleri trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir- Sivrihisar-Polatlı yolundan sürdürülüyor.
Çerkezköy-Kınalı Kavşağı'nın 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karacasu-Tavas yolunun 14-17. kilometrelerinde ve 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları yüzünden trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden izin veriliyor.
Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Develi-Levent Kavşağı mevkisi 30-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bingöl-Muş il sınırı-Karlıova yolunun 19-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8-35. kilometrelerindeki Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinde elektronik ve kamera sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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