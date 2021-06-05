Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 30 metreden yan yola yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolu çıkışında meydana geldi. İsmail B. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 30 metreden yan yola yuvarlandı.
Kazada İsmail Bayraktar ile eşi Nermin Bayraktar ve otomobilin arka camından fırlayan onun annesi Hatun K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatun K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası Sakarya
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