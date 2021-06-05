Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan kıraathanede dün kumar oynatıldığı bilgisi alan ekipler baskın düzenledi. 29 kişiden 6'sının bir masa etrafında kumar oynarken yakalandı. Kıraathanede bulunan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi.

Ayrıca kumar oynayan 6 kişiye işlem yapıldı. Öte yandan, polis yine aynı gün kısıtlama saatinde Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesi üzerinde bulunan bir restorana denetim gerçekleştirildi.

41 kişinin sosyal mesafeye aykırı bir şekilde restoranda eğlendiği tespit edildi. 41 kişiye toplam 134 bin 338 lira ceza kesildi. Baskın anları kameralara yansıdı.