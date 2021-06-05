Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kıraathane ve restorana koronavirüs baskını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal'da kumar oynatılan kıraathaneye ve kısıtlama saatinde açık olan restorana baskın düzenlendi. Kıraathanede bulunan 29 kişi ile restorandaki 41 kişiye 206 bin 788 lira para cezası kesildi.
Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan kıraathanede dün kumar oynatıldığı bilgisi alan ekipler baskın düzenledi. 29 kişiden 6'sının bir masa etrafında kumar oynarken yakalandı. Kıraathanede bulunan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi.
Ayrıca kumar oynayan 6 kişiye işlem yapıldı. Öte yandan, polis yine aynı gün kısıtlama saatinde Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesi üzerinde bulunan bir restorana denetim gerçekleştirildi.
41 kişinin sosyal mesafeye aykırı bir şekilde restoranda eğlendiği tespit edildi. 41 kişiye toplam 134 bin 338 lira ceza kesildi. Baskın anları kameralara yansıdı.
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Medya
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