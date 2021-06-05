Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da tır hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Batman-Gercüş kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında tır, Abdulvahap Memiş yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Memiş, 112 Acil Servis ekibince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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