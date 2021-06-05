Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesi'nde 160 polisle uygulama başlattı.

Denetimlerde 1021 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 213 araç kontrol edildi.

Hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 sürücüye muayenesiz, 1 sürücüye de sigortasız araç kullanmaktan para cezası verildi.

Dron destekli asayiş uygulamasına özel harekat, narkotik ve trafik polisleri de eşlik etti.