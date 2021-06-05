Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da dron destekli asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde 160 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dron destekli asayiş uygulamasında aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesi'nde 160 polisle uygulama başlattı.
Denetimlerde 1021 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 213 araç kontrol edildi.
Hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 sürücüye muayenesiz, 1 sürücüye de sigortasız araç kullanmaktan para cezası verildi.
Dron destekli asayiş uygulamasına özel harekat, narkotik ve trafik polisleri de eşlik etti.
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