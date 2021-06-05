Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya, O.K. yönetimindeki otomobil çarptı.
Yaralanan kadın, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü O.K. ifadesinin alınması için Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Etiketler: Adana Trafik Kazası Ambulans
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