Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçları denetlendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bağdat Caddesinde toplu taşıma araçları denetlendi.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetim yaptı.
Toplu taşıma araçlarını tek tek durduran polis ekipleri araçlarda dezenfektan olup olmadığını kontrol etti.
Yolculara ve şoförlere sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarı yapıldı.
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 11:00
- 10:58
- 10:48
- 10:54
- 10:54
Sıradaki Haber
Antalya’da bir otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz