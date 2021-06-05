Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya’da bir otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Antalya’nın Serik ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Belek Mahallesi Turizm Caddesinde Ahmet E.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet E.'nin araçta sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ahmet E.'nin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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