Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi geçişinde midibüs, servis minibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada servis minibüsünde bulunan Furkan Kangal ve Soner Kaya yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan iki kişi, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Trafik Kazası Ambulans
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