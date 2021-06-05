Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde göçük altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.
İhsangazi Belediyesince Kastamonu Caddesi Cami Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borularını yenileyen Yılmaz S.'nin üzerine toprak göçtü.
Durumu fark eden arkadaşları, Yılmaz S.'nin toprağın altından çıkardı.
Ambulansla İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sekecek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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