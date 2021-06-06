Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 718 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 718 parça tarihi eser ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıyla kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, U.A'nın Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlının Boyalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 710 sikke 8 metal süs eşyası olmak üzere toplam 718 parça eski eser ele geçirildi. U.A, gözaltına alındı.
Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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