İsrail Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda COVID-19 aşısı yapılacak kişiler arasına 12-15 yaşlarındaki çocuklar da dâhil edildi.

Bu sabahtan itibaren bu yaş gruplarında yer alan çocuklara COVID-19 aşısının ilk dozu vuruldu.

10 bin çocuk randevu aldı

Nüfusuna oranla dünyada en fazla COVID-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail'de, 12 -15 yaş aralığında 600 bin çocuk bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, şimdiye kadar bu yaş aralığındaki 10 bin çocuk aşı yaptırmak için randevu aldı.

Şubat ayında tedbirler gevşetilmeye başlamıştı

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.