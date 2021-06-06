Sri Lanka Doğal Afet Yönetim Merkezi, 3 Haziran’dan bu yana şiddetli yağışların neden olduğu selde 14 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Sellerde 800’e yakın evin zarar gördüğü, 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.

245 bin kişi etkilendi

Ülkede sular altında kalan yollar nedeniyle birçok bölgede ulaşımın aksadığına işaret edilen açıklamada, afetten yaklaşık 245 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtildi.

Öte yandan, sellerde mahsur kalan 66 kişi kurtarılırken, Sri Lanka donanması acil yardım çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 33 kişilik bir ekip konuşlandırdı.