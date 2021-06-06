Avrupa Kamu Posta işletmecileri Birliği düzenlendiği "En iyi Avrupa Pulu Yarışması" için bu seneki konuyu “"Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı" olarak belirledi.

Türkiye yarışmaya “Akdeniz Foku” anma pulu ile katılıyor ama bu, sıradan bir Akdeniz Foku değil. O yıllar önce ölmek üzereyken bulunup, tedavi edildikten sonra doğaya salınan ‘Badem’.

Badem 'en iyi pul' yarışmasında

2006 yılında ölmek üzereyken bulundu. Tedavi altına alındı, rehabilite edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Sevimli Akdeniz foku Badem şimdi Türkiye'yi Avrupa'da pul yarışmasında temsil edecek. Yarışma için Badem'in seçilmesinin nedeni nesli tükenen Akdeniz fokları için farkındalık yaratmak.

PTT A.Ş. Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon yarışma ile ilgili bilgi verdi.

“Avrupa Kamu İşletmeleri Posta İdareleri her yıl ‘Avrupa Anma Pulu Yarışması’ düzenlemektedir. Burada temayı Avrupa Posta İdareleri belirliyor. Bu yıl da ‘Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı’ başlıklı bir tema belirlediler. Biz Akdeniz foku ile katılıyoruz. Bununla katılma nedenimiz Ege ve Akdeniz bölgesi kıyılarında ve insan yaşamının olmadığı yerlerde yaşıyor olması ve sadece 100 adet kalmış olması.”

PTT geçen sene ödül almıştı

Geçen sene "Tarihi Posta Yolları" temasıyla düzenlenen yarışmada altın pul ödülü Türkiye’ye gelmişti.

PTT, sevimli Akdeniz foku Badem'in çizimiyle katıldığı yarışmada bu sene de birinciliği elde etmeye kararlı.

Oylama 9 Eylül’e kadar devam ediyor

Birinciyi belirleyecek oylama çevrim içi yapılacak.

Oylama 9 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Orhon. “Bademle gireceğimiz yarışmada mutlak surette altın pul ödülünü alacağız. Vatandaşlarımızın bize destek olmasını istiyoruz. ‘ptt.gov.tr’ adresinden girip oy kullanırlarsa bizi mutlu ederler" diyerek vatandaşlardan istediği desteği dile getirdi.

Haber: Kamil Demir

Kamera: Şerif Tuluy