İsrail güçleri, Muna'nın ailesiyle birlikte yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

İsrail güçlerince gözaltına alınan Muna'nın bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Muna'nın babası Nebil el-Kurd, yaptığı basın açıklamasında, İsrail polisinin kızını gözaltına aldığını, halihazırda ise oğlu Muhammed'i aradığını söyledi.

İsrail makamlarından ise Muna'nın gözaltına alınma nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

[Muna al-Kurd | Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail'in hukuksuzluklarını duyuruyordu

Sosyal medyada 1,2 milyon takipçisi bulunan Muna, yaptığı paylaşımlarla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin aşırı güç kullanımını başta Filistin olmak üzere tüm dünyaya duyurmaya çalışıyordu.

Muna ve kardeşi Muhammed'in de aralarında bulunduğu Filistinli aktivistler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları duyurmak için Twitter'da "#SaveSheikhJarrah" etiketiyle bir kampanya başlatmış ve bu etiket kısa sürede dünya gündemine girmişti. İsrail polisinin Muna ve kardeşi Muhammed'i gözaltına alarak Şeyh Cerrah Mahallesi'nin sesini kısmayı hedeflediği belirtiliyor.

"İsrail, Kudüs'teki sesleri kısmak istiyor"

Muna el-Kurd'un babası Nebil el-Kurd, İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri duyurmaya çalışan sesleri kısmak istediğini söyledi.

Nebil el-Kurd, kızı Muna'nın Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alınmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Kudüs halkına kızıyla dayanışma içinde olmaları çağrısında bulundu.

Muna'nın tutulduğu Selahaddin Caddesi'ndeki polis merkezinin önünde toplanılması çağrısında bulunan Nebil el-Kurd, şöyle konuştu:

"Şimdi sizin sıranız. Herkes, Kudüs ve Filistin'i savunması için elinden geleni yapsın. İsrail, Kudüs'teki sesleri kısmak istiyor. Ancak sesimiz daha da gür çıkacak."

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.