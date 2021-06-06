14 Haziran'da düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesinde Genel Sekreteri Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine konuştu.

Stoltenberg, NATO üyelerinin Rusya ile Belarus arasındaki iş birliğinden ciddi endişe duyduklarını belirtti.

"Belarus giderek daha fazla Rusya’ya bağımlı hale geliyor" diye konuşan Stoltenberg'e göre, ittifak yeni tehditlerle karşı karşıya.

Rusya-Çin iş birliği: Ciddi bir meydan okuma

Rusya ile Çin arasındaki iş birliğine de dikkat çeken Stoltenberg, NATO’nun bunu ''ciddi bir meydan okuma'' olarak gördüğünü vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya "caydırıcılık ve diyalog” temelinde yaklaştığını belirterek şunları söyledi:

"Zor zamanlarda komşumuz Rusya ile silah kontrolü ve diğer askeri ve siyasi zorluklar hakkında konuşmaya devam etmeliyiz. Birbirimizle konuşmazsak, ne anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz ne de karşılıklı anlayışı geliştirebiliriz."

Zirve'de önemli konular masada

NATO Liderler Zirvesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek.

Gündemdeki önemli başlıklarından biri NATO’nun 2030 programı ve raporu.

Liderler, NATO'nun stratejik ve kurumsal olarak çağın gereklerine göre yenilenmesini değerlendirecek.

Terörizm, hibrit ve siber tehditler gibi konular da ele alınacak.

