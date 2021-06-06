Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da saman yüklü tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.
Mustafa Çelik (48) idaresindeki 19 AAY 291 plakalı saman yüklü tır, Malatya-Elazığ kara yolu Dede Korkut Parkı civarında seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracını durdurup itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
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