Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hastanede öldü
[Fotoğraf: AA]
Kadının trafik kazası sonucu yaralanmış olabileceği belirtilirken, jandarma civardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Denizli'nin Kale ilçesinde yolda yaralı halde bulunan 85 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gülbağlık Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Fıkrak, yolda yaralanmış halde bulundu. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplernin Kale Devlet Hastanesine kaldırdığı Fıkrak, kurtarılamadı.
Kadının trafik kazası sonucu yaralanmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
Son Haberler
- 16:21
- 16:15
- 16:31
- 16:26
- 15:59
Sıradaki Haber
Siirt'in Ulaştı köyünde imece usulü yılda yaklaşık 20 milyon sebze fidesi üretiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz