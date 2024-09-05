Denizli’de yeni dönem spor kurs kayıtları 9 Eylül’de başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin herkese ücretsiz olarak sunduğu spor kurslarının yeni dönem kayıtları 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor.



Çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri başta olmak üzere sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslar kapsamında vatandaşlara 23 farklı spor branşı sunulacak. Atletizm, bale, basketbol, badminton, cimnastik, çocuk yogası, futbol, güreş, judo, karate, tekvando, nefes ve farkındalık, okçuluk, pilates, hamile pilatesi, satranç, step aerobik, masa tenisi, tenis, voleybol, yoga, zumba ve zumba kids branşlarında verilecek spor kurs kayıtları 16 Eylül’e karar sürecek.

Kurslar 17 Eylül’de başlayacak

9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr'den `Spor Kursları Başvuru Formu` doldurularak online yapılacak. Spor kursları 17 Eylül 2024 Salı günü başlayacak.