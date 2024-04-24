Denizli’de toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde bugün yer yer toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor.



Fırtınayla birlikte etkili olması beklenen toz taşınımının neden olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Gün boyu beklenen toz taşımının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmesi bekliyor.