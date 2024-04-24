Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 24.04.2024 17:13

Denizli’de toz taşınımı bekleniyor

Denizli ve çevresinde fırtınayla birlikte etkili olması beklenen toz taşınımına karşı uyarı yapıldı.

Denizli’de toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde bugün yer yer toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor.

Fırtınayla birlikte etkili olması beklenen toz taşınımının neden olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Gün boyu beklenen toz taşımının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmesi bekliyor.

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Romanya'ya gidecek
18:48
Ürdün Kralı'ndan, uluslararası topluma Gazze için acil harekete geçme çağrısı
18:33
Rusya ve Ukrayna arasında çocuklarla ilgili görüşmeler yapıldı
18:08
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı
17:44
Bakan Kacır: Teknolojide tekelleşme fırsat eşitliğine zarar veriyor
17:27
Valilik sıcak havaya karşı uyardı: 3 güne dikkat
Başkentte toz taşınımı
Başkentte toz taşınımı
FOTO FOKUS
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ