4 günlük kalp hastası bebek Ankara'ya sevk edildi

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde Çocuk Kardiyoloji Uzm. Dr. Zeynep Çağla Mutlu tarafından yapılan ekokardiyografi sonucunda 4 günlük bir bebeğe kalpten geniş tek bir atar damar çıkması tanısı kondu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Karaarslan ve sağlık çalışanları tarafından takip edilen bebek, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilmek üzere Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi.

Bebeğin ailesi devletin tüm imkanlarını çocukları için seferber etmesinden dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.