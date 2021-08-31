Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 05:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde süt tankerinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Alcı Mahallesi'nde toplama merkezlerinden tankerle süt alan A.D. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Kerem Mutlutürk'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Mutlutürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Mutlutürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tanker sürücüsü A.D. gözaltına alındı.
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