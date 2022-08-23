Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Büyük Menderes Nehri'nin Aşağıseyit Mahallesi'nden geçen bölümünde 28 Ağustos Pazar günü düzenlemeyi planladıkları yarışmayla ilgili kötü bir haber aldıklarını söyledi.

Aşağıseyit Mahallesi'ne dışarıdan getirilen bir büyükbaş hayvanda görülen şap hastalığının bölgedeki çiftliklerde bulunan 10 hayvanda daha tespit edildiğini aktaran Akcan, karantina uygulaması kapsamında bu mahalle ile 10 kilometre çapındaki tüm yerleşim birimlerine hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığını anlattı.

Çobanların derinliği 1,5 metreye ulaşan suya girerek koyun sürüsünü nehrin karşısına geçirmekteki maharetlerini sergilediği yarışma, geçen yıl da nehir yatağının kuruması nedeniyle tankerlerle su taşınarak yapılabilmişti.