Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde ilerleyen İ.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü İ.B. için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.B. burada yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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