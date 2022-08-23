Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde ilerleyen İ.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü İ.B. için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.B. burada yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.