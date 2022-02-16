Denizli'de aylardır süren soğuk ve yağışlı hava bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakmaya başladı.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’nin yer aldığı bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği, ve hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor.

Yarında itibaren bölgede hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece yükseleceği tahmin ediliyor.

Denizli’de Perşembe 17, Cuma 15 , Cumartesi 14, Pazar günü hava sıcaklığı 17 dereceye ulaşacak.

Rüzgar ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.