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Denizli'de sağanak etkili oldu

23 Aralık 2019 Pazartesi 14:41 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:45

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, fırtınadan dolayı bir apartmanın çatısı uçtu.

[Fotoğraf: AA]