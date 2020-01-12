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Denizli'de mahsur kalan offroad ekibi kurtarıldı12 Ocak 2020 Pazar 09:21 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 09:21
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağda kara saplanan bir offroad ekibi, Arama Kurtarma Derneği ekibinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağda kara saplanan bir offroad ekibi, Arama Kurtarma Derneği ekibinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, arazi araçları ile Çamlık'tan dağda çıkan 4 kişi, Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkisinde mahsur kaldı.
Araçları kara saplanan kişilerin haber vermesi üzerine AKUT ekibi harekete geçti.
Bölgede kurtarma çalışması yapan ekipler, 4 kişiyi güvenli alana tahliye etti.
Kaynak: AA