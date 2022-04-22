Çakmak Mahallesi 127 Sokak'taki evlerinin önünde oynarken başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan Tahir Mert Tunçkın, sol bacağından yaralandı.

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Tunçkın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Küçük çocuğun annesi Elveda Tunçkın, AA muhabirine, mahallede sahipsiz çok sayıda köpek olduğunu söyledi.

Oğlunun saldırıdan çok etkilendiğini anlatan Tunçkın, "Oğlum arkadaşıyla dışarıya oynamaya gitmişti. Sonra 5 dakika oldu olmadı, 'Anne köpek ısırdı beni' diyerek koşarak ağlayarak eve geldi. Eve geldiğinde ayakları kanlar içindeydi, çok kötüydü. Sonra hastaneye gittik. 10-15 dikiş atıldı. Oğlum geceleri, 'Korkuyorum' diyor." diye konuştu.

Olay sırasında çevrede başka köpeklerin de olduğunu ve olayın ucuz atlatıldığını aktaran Evleda Tunçkın, şunları kaydetti:

"Oradaki köpeklerin hepsi oğluma saldırabilirdi. Yüzünü gözünü parçalayabilirlerdi. Allah’tan küçük yaralarla kurtulduk. Daha kötüsü olabilirdi. Oğlum köpeğim saldırısından o anda bekleyerek kurtulmuş. Köpek ısırırken beklemiş. Köpek bırakınca eve kaçıyor. Ayakta ısırıyor. Köpek olayları arttı bir önlem alınsa iyi olacak."

Tahir Mert Tunçkın ise saldırı sırasında çok korktuğunu ve geceleri uyumakta zorlandığını ifade etti.

Öte yandan çocuğun saldırıdan sonra koşarak eve gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.