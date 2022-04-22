Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç lira? 22 Nisan 2022 güncel dolar kuru...
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,71 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7130 liradan, euro 15,9540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7110 liradan alınan dolar 14,7130 liradan satılıyor. 15,9520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,9540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7030 lira, euronun satış fiyatı ise 15,9820 lira olmuştu.
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