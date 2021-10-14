Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Zeytinköy Mahallesi 4069. Sokak'ta cipin bir kişiye çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, 35 MRT 34 cipin altında kalan Murat A'nın (41) hayatını kaybettiğini belirledi. Murat A'nın cenazesi, itfaiye ekibince aracın altından çıkarıldı.
Cipi kullanan D.K. (34) gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirtilen D.K'nin, erkek arkadaşına yanlışlıkla çarptığını söylediği öğrenildi.
Soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Etiketler: Denizli
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