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Güncel
AA 18.10.2024 16:58

Denizli'de kayıp kişiyi arama çalışmalarında insan kemikleri bulundu

Denizli'de yaklaşık 3,5 ay önce kaybolduğu belirtilen kişinin arandığı bölgede, insana ait kemik parçaları bulundu.

Denizli'de kayıp kişiyi arama çalışmalarında insan kemikleri bulundu

Pamukkale ilçesinde 4 Temmuz'da evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nazife D.'in yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Nazife D.'le ilgili bir bilgiye ulaşılamaması üzerine dosyayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını daha önce Nazife D.'e ait olduğu değerlendirilen elbise parçalarının bulunduğu Karşıyaka Mahallesi çevresinde yoğunlaştırdı.

​​​​​​​Boş arazideki çalışmalarda insana ait bazı kemik parçaları bulundu.

Kemikler incelenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

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