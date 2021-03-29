Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evinde yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Denizli'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, şüpheli D.A'yı takibe aldı.
Şüphelinin kentte saklandığı belirlenen hücre evine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan D.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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