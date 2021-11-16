Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de kasa hırsızlığı şüphelisi, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çal ve Çivril ilçesinde meydana gelen iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler hakkında 23 suç kaydı bulunduğu belirtilen M.Y'nin (44) Pamukkale ilçesindeki bir alışveriş merkezinde olduğunu belirledi.
Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla zanlı yakalandı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada kasa açma aparatları, 3 telefon, ve av tüfeği ele geçirildi.
Etiketler: Denizli Jandarma Genel Komutanlığı Hırsızlık
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