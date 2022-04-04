Denizli'de hasta bakıcı olarak çalıştığı iki evden hırsızlık yaptığı öne sürülen firari kadın hükümlü İzmir'de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Mart'ta ilçedeki iki yaşlı kişinin evinden 9 bin lira ile 1700 avronun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

"Narkoz" adı verilen operasyonda N.D'nin (60) mağdurları internet üzerinden verilen hasta bakıcı ilanıyla bulduğu, bir süre yanlarında kalıp güvenlerini kazandıktan sonra yemeklerine uyku ilacı atarak hırsızlık yaptığı belirlendi.

İzmir'de olduğu tespit edilen N.D, İzmir polisiyle bir eve ortaklaşa düzenlenen operasyonda battaniyenin altında saklanırken yakalandı.

Yağmadan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin çeşitli suçlardan 43 kaydının olduğu, hırsızlıkla ilgili arandığı öğrenildi.

N.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hükümlünün evlerden ayrıldığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.