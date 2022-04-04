Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 06:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Çanakkale Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit istikametine giden Mustafa Boz idaresindeki moloz yüklü 16 ADN 762 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip yolun kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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