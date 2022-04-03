Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te sıvı halde 22 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
Son Haberler
- 23:30
- 23:11
- 23:02
- 22:45
- 22:47
Sıradaki Haber
İzmir iftar vakti ne zaman? İzmir Ramazan imsakiyesi 2022...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz