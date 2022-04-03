İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.